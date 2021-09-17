Набиуллина усомнилась в наступлении экономического кризиса в ближайшие годы

Москва, 17 сентября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает вероятность мирового финансового кризиса «как очень низкую».

Набиуллина прокомментировала проект «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ, в котором в качестве альтернативного описан негативный сценария развития событий в 2023 году. По ее словам, этот сценарий «абсолютно условный» и необходим только для того, чтобы на трехлетнем прогнозном периоде показать последствия такого развития событий.

Глава ЦБ подчеркнула, что проект регулятора нельзя рассматривать в качестве предсказания кризиса. Но Набиуллина предупредила, что есть вероятность возникновения экономических пузырей в условиях мягкой денежно-кредитной политики.

«И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», — сообщила она РБК.

Ранее глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук заявил, что немедленной угрозы кризиса в глобальной экономике нет. Финансист предупредил, что в случае ужесточения регуляторами монетарной политики на горизонте трех-пяти лет возможно дополнительное давление на кредитоспособность компаний.