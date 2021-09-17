Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 09:28
09:22
Происшествия
Напавший на участок полиции под Воронежем заминировал комнаты в своем доме
09:22
Общество
Фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта вышел в российский прокат
09:21
Экономика
Московский коммерческий банк «Платина» лишился лицензии ЦБ
09:19
Политика
Хабаровский губернатор принял участие в голосовании на думских выборах
09:15
Общество
Врач Дебора Ли перечислила продукты для снижения уровня холестерина
09:10
Экономика
Курс доллара остался неизменным на старте торгов Мосбиржи
09:09
Происшествия
Виновник аварии с пятью погибшими в Воронежской области был пьян
09:08
Происшествия
Житель Читы сядет на 6 лет в тюрьму за оправдание теракта в здании ФСБ
09:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 сентября, праздники, факты, люди
09:00
Политика
Калининград открыл двери избирательных участков для голосования на выборах
Все новости

Ресторан «Кому люлей» от Галустяна появится в Донской столице
Общество
Ресторан «Кому люлей» от Галустяна появится в Донской столице
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Известный российский комик Михаил Галустян планирует развивать гастрономический бизнес в России. В Ростове-на-Дону он откроет ресторан быстрого питания «Кому люлей».

Как сообщает Кто главный. Ростов, реализовывать проект фаст-фуда юморист будет совместно с основателем ресторанных сетей «Чайхона № 1», «Депо» и Burger Heroes Алексеем Васильчуком. Однако люля-кебаб, которые войдут в меню, будут изготовлены исключительно по рецепту Галустяна. Все будет вкусно и недорого, обещают основатели сети.

Кстати, в этом году в одном из интервью Васильчук рассказывал и о планах открыть сеть сосисочных «Хот Дог Бульдог», где в роли компаньона ресторатора выступит комик Comedy Club Гарик Харламов.

Ранее ФАН рассказывал о новом ТВ-проекте «Звезды в Африке», ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Суть шоу — приглашение звезд шоу-бизнеса первой величины в Южную Африку, но вовсе не для отдыха. Их ждет наижесточайшее испытание на прочность. Зрителям представится возможность увидеть, как звезды сражаются за ресурсы на берегах реки Лимпопо и справляются со своими потаенными страхами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ресторан «Кому люлей» от Галустяна появится в Донской столице
галустян рестораны ростов на дону кому люлей васильчук
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru