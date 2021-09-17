Ресторан «Кому люлей» от Галустяна появится в Донской столице

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Известный российский комик Михаил Галустян планирует развивать гастрономический бизнес в России. В Ростове-на-Дону он откроет ресторан быстрого питания «Кому люлей».

Как сообщает Кто главный. Ростов, реализовывать проект фаст-фуда юморист будет совместно с основателем ресторанных сетей «Чайхона № 1», «Депо» и Burger Heroes Алексеем Васильчуком. Однако люля-кебаб, которые войдут в меню, будут изготовлены исключительно по рецепту Галустяна. Все будет вкусно и недорого, обещают основатели сети.

Кстати, в этом году в одном из интервью Васильчук рассказывал и о планах открыть сеть сосисочных «Хот Дог Бульдог», где в роли компаньона ресторатора выступит комик Comedy Club Гарик Харламов.

Ранее ФАН рассказывал о новом ТВ-проекте «Звезды в Африке», ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Суть шоу — приглашение звезд шоу-бизнеса первой величины в Южную Африку, но вовсе не для отдыха. Их ждет наижесточайшее испытание на прочность. Зрителям представится возможность увидеть, как звезды сражаются за ресурсы на берегах реки Лимпопо и справляются со своими потаенными страхами.