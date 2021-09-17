Бывший муж Кейли Куоко требует вернуть драгоценности после развода

Лос-Анджелес, 17 сентября. Бывший муж снявшейся в сериале «Теория большого взрыва» актрисы Кейли Куоко Карли Кук просит свою звездную супругу передать драгоценные камни, когда они будут оформлять развод.

Согласно судебным документам, полученным Fox News, 30-летний миллиардер и профессиональный жокей намерен вернуть разные ювелирные изделия и другие личные вещи, а также накопления, которые он внес до и во время брака. Кроме того, в заявлении утверждается, что отдельные имущественные активы бывшей пары должны быть разделены в соответствии с их брачным соглашением.

Кук и Куоко, как сообщают источники, не ищут супружеской поддержки. Судя по всему, бывшая супружеская пара будет оплачивать гонорар адвоката по отдельности.

«Несмотря на глубокую любовь и уважение друг к другу, мы поняли, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях. Мы оба так много рассказывали о наших отношениях публично, поэтому, хотя мы предпочли бы сохранить этот аспект нашей личной жизни в тайне, мы хотели быть откровенными в нашей совместной правде. Мы не испытываем ни гнева, ни враждебности, совсем наоборот», — говорится в совместном заявлении пары.

Напомним, Карл и Кейли подали на развод 3 сентября. В качестве причины они указали непримиримые разногласия.

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