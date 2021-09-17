Читатели RaiNews обсудили самоизоляцию Путина

Рим, 17 сентября. Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию, поскольку в его окружении был обнаружен случай заражения коронавирусной инфекцией.

Итальянское издание RaiNews на своем сайте сообщило о решении российского лидера уйти на карантин. Автор напомнил, что перед этим политик встречался с паралимпийскими спортсменами, президентом Сирии Башаром Асадом и принял участие в военных учениях с Белоруссией. Читатели активно выразили свое мнение относительно самоизоляции президента.

«Бедный ковид», — шутит Антонио К.

Один из читателей отметил упоминание в статье о том, что Путин ранее получал вакцину. По его мнению, российский лидер неглупый человек, и не стал бы прививаться неэффективным препаратом.

«Это ковид самоизолировался от Путина», — добавил Лука С.

Еще один пользователь считает, что добровольный карантин для президента России — это единственный способ изолироваться и отдохнуть.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин останется на самоизоляции как минимум на неделю.