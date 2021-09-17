Пользователи Twitter раскритиковали военное сотрудничество США, Британии и Австралии

Лондон, 17 сентября. Главы США, Великобритании и Австралии заявили о заключении пакта AUKUS. Таким образом государства планируют противостоять Китаю в военной сфере.

Согласно соглашению, Канберра получает первые в своей истории атомные лодки. Пекин назвал этот шаг безответственным. Жители Великобритании через Twitter раскритиковали договор. Об этом сообщает Regnum.

«США ежегодно тратит 600−700 млрд долларов. Это в четыре раза больше, чем тратит Китай. Им еще работать и работать, чтобы представить вероятную угрозу США», — отметил @FawgNz.

Пользователь @nobrexitthanks уверен, что так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается доказать ЕС, что у Лондона появились новые друзья. Вероятно, это жест в сторону Парижа, который не смог подписать соглашение о подводных лодках с Канберрой.

«Делают мир безопаснее путем создания оружия, обожаю эту логику», — написал @Chochomonculus.

Ранее аналитик Крис Осборн в статье для американского издания The National Interest подчеркнул, что силам Соединенных Штатов и НАТО лучше не шутить с российской армией.