Первый день голосования на выборах начался в Удмуртии и Самарской области

Ижевск, 17 сентября. Голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва началось в Удмуртии.

Жители региона, а также Самарской, Астраханской и Ульяновской областей смогут посетить избирательные участки в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Кроме того, в некоторых регионах России проводится дистанционное электронное голосование.

Россияне выберут депутатов, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Голосование продлится три дня в соответствии с российским законодательством, согласно которому процесс может занимать несколько дней, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии.

Избирательные участки для выборов в Государственную думу VIII созыва уже открылись во всех регионах Дальнего Востока и для ряда других российских регионов.