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Франция отказалась от совместного торжества с США из-за подлодок для Австралии

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 06:56
Политика
Франция отказалась от совместного торжества с США из-за подлодок для Австралии
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Вашингтон, 17 сентября. Франция отказалась от совместного с США участия в мероприятии по случаю юбилея Чесапикского сражения в знак протеста против американо-австралийской сделки по атомным субмаринам.

Париж протестует в связи с потерей большого контракта на поставку Австралии подводных лодок с ядерной силовой установкой, сообщает New York Times. Прибывший в Вашингтон на торжественные мероприятия высокопоставленный представитель Военно-морских сил Франции досрочно возвращается в Париж.

«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — сообщает автор публикации.

В ходе Чесапикского сражения 240 лет назад французская эскадра пришла вступила в бой с флотов Великобритании, чтобы помочь только что созданным Соединенным Штатам. Торжественные мероприятия в связи с юбилейной датой должны были пройти в посольстве Франции в США и на борту французского фрегата в Балтиморе.

Австралия вышла из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Решение было принято после создания альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), в рамках которого Канберра получит восемь атомных субмарин.

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сша австралия франция субмарины
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