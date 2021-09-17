Аналитик Скачко объяснил, стоит ли Зеленскому ждать осенних бунтов

Москва, 17 сентября. Осенью президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с протестами, но для этого нужно совпадение нескольких факторов. Об этом заявил политический аналитик Владимир Скачко.

В интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что беспорядки могут начаться стихийно, если в одной точке сойдутся разные векторы: протесты по тарифам, налогам и другим социальным проблемам. Проблема украинского государства заключается в том, что Зеленский допустил диктатуру, которая незаконно, при помощи СНБО, уничтожила любую протестную деятельность. Поэтому сейчас в Киеве нет операторов для массовых беспорядков.

«Майдану нужно что? Благословляющая, направляющая длань западного посольства и деньги, подложенные под необычайную активность майдаунов. Те, которые разогревают и толкают толпу на протесты, позволяют протесту вырваться в неконтролируемые формы. В Украине этого ничего нет», — заявил Скачко.

Он добавил, что поэтому целенаправленных протестов ждать не стоит. Если и будет «горячая осень», то только в виде бунта, который будет беспощадным и бессмысленным. У него не будет цели и четких задач, которые позволили бы изменить жизнь украинцев в лучшую сторону.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что Украине предрекают бунты против вакцинации от COVID-19.