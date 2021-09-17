Госдума поддержала штрафы за завышенные гостиницами цены на проживание

Москва, 17 сентября. Собственников гостиниц, которые находятся в больших городах, предложили штрафовать за кратное увеличение цен на проживание во время значимых событий.

Соответствующий проект ФАС готов поддержать профильный комитет Государственной думы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Глава комитета Борис Пайкин во время беседы с «Известиями» заявил, что депутаты и сенаторы также сталкивались с завышенной стоимостью.

Все фракции Госдумы одобряют этот законопроект. Однако бизнесмены заявили, что его нужно обсуждать. По их словам, увеличение цен в разы объективно несправедливо, но совсем отказаться от повышения стоимости собственники отелей не могут.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов ранее заявил, что в стране есть гостиницы с системой «все включено». По его словам, такие отели необходимо привести к общему знаменателю, чтобы не было разброда и шатаний.