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Госдума поддержала штрафы за завышенные гостиницами цены на проживание

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 06:54
Общество
Госдума поддержала штрафы за завышенные гостиницами цены на проживание
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 17 сентября. Собственников гостиниц, которые находятся в больших городах, предложили штрафовать за кратное увеличение цен на проживание во время значимых событий.

Соответствующий проект ФАС готов поддержать профильный комитет Государственной думы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Глава комитета Борис Пайкин во время беседы с «Известиями» заявил, что депутаты и сенаторы также сталкивались с завышенной стоимостью.

Все фракции Госдумы одобряют этот законопроект. Однако бизнесмены заявили, что его нужно обсуждать. По их словам, увеличение цен в разы объективно несправедливо, но совсем отказаться от повышения стоимости собственники отелей не могут.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов ранее заявил, что в стране есть гостиницы с системой «все включено». По его словам, такие отели необходимо привести к общему знаменателю, чтобы не было разброда и шатаний.

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