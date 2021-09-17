Правильная утилизация электроники способна помочь экологии

Москва, 17 сентября. Большинство россиян не придают значения сортировке отходов. Однако это может быть опасным для экологии, рассказала ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова.

По ее словам, некоторые бытовые отходы нельзя выкидывать в обычный мусоропровод. Такие предметы, как батарейки, лампочки, различные лекарства, краски, химикаты, ртутные градусники, бытовая химия, косметика, клеи и лаки необходимо утилизировать в специализированных пунктах приема опасных отходов, сообщила Волкова.

«А компьютеры и электронику, старую бытовую технику вполне можно разделить на составляющие ее компоненты и часть утилизировать, а часть пустить во вторичный оборот», — отметила специалист по экологии агентству «Прайм».

Однако Волкова отмечает, что подобные пункты приема отходов должны быть доступны для всех россиян. Соответствующую инфраструктуру необходимо развивать, чтобы человеку не приходилось тратить время и искать, куда отнести перегоревшую лампочку, либо ехать на сдачу через весь город. Так, на улицах столицы появляются разноцветные мусорные баки для раздельного сбора отходов. Также некоторые жильцы сами устанавливают специальные контейнеры в своих подъездах.

Тем временем в Петербурге прошел Всероссийский экологический марафон, который называется «Дни зеленых действий». Во время него жители Северной столицы, волонтеры, представители общественных организаций очистили водоемы города от мусора.