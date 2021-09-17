Глава ЦБ допустила инфляцию в районе 7% в сентябре

Москва, 17 сентября. Инфляция в России может достигнуть пика уже в сентябре, после чего начнет снижаться из-за повышения ключевой ставки и эффекта базы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Инфляция ускоряется в России с осени 2020 года, в июне рост цен ускорился до 6,5% и достиг 6,7% к августу. В течение 2021 года регулятор повысил ставку с 4,25% до 6,75%. В ЦБ РФ предупредили, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики пока не закончен.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции», — сообщила в интервью РБК Набиуллина.

Глава Центробанка не исключила, что «инфляция будет где-то в районе 7%» в сентябре. Набиуллина считает, что рост цен замедлится, так как на него все меньше будет влиять эффект разовых факторов, и все больше ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки страны ожидают замедления инфляции. Они полагают, что это может случиться при повышении ключевой ставки до 7% и выше.