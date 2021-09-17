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Ростовская и Новосибирская области стали лидерами по обманам с ОСАГО
Ростовская и Новосибирская области стали лидерами по обманам с ОСАГО
pixabay.com/PD

Москва, 17 сентября. Регионами с максимальным показателями мошенничества в страховании автомобилей по результатам восьми месяцев 2021 года стали Ростовская, Новосибирская области и Краснодарский край.

На эти три региона пришлось 23% таких преступлений. В Московской области было зафиксировано 11% обмана в автостраховании. Соответствующей информацией поделились «Известия», ссылаясь на информацию «Тинькофф Страхования».

Авторы материала установили, что в Мурманской области чаще всего инсценировали нанесение ущерба машине другими людьми. В Санкт-Петербурге жители много сообщали об угонах автомобилей. Ущерб от нарушений, которые связаны с КАСКО, увеличился за первые восемь месяцев текущего года на 85%.

Автоэксперт Александр Холодов ранее назвал причину, из-за которой количество аварий с участием таксистов продолжает увеличиваться. По его словам, это происходит, так как водители такси могут проводить за рулем 24 часа.

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