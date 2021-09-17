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Юрист Подшивалов дал совет автолюбителям по возврату денег за навязанные услуги
Юрист Подшивалов дал совет автолюбителям по возврату денег за навязанные услуги
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 сентября. Дилеры, пользуясь постковидным дефицитом автомобилей, стали навязывать дополнительные услуги. Как вернуть законные деньги в случае такого обмана, рассказал юрист Андрей Подшивалов.

Наценка в некоторых случаях может превышать 100-150%. Для начала юрист посоветовал разобраться, какой тип оборудования недобросовестный дилер вам навязал — съемное или внесенное в конструкцию авто.

К первому типу могут относиться коврики или сетки. Их возврат не составит трудностей. Согласно закону о правах потребителей, такое оборудование можно вернуть в течение 14 дней. Если же все закончилось покупкой автомобиля с ненужной встроенной сигнализацией, то тут стоит обратиться в ГИБДД.

По словам Подшивалова, подобные изменения должны регламентироваться законом, однако в автосалонах таким не занимаются, поэтому при постановке автомобиля на учет все незафиксированные законом изменения должны демонтироваться салоном, а деньги за услугу обязательно вернут.

«Тут все немного сложнее, чем в первом случае и, возможно, придется судиться, но в итоге правда будет на вашей стороне», — добавил специалист «Известиям».

Как правило, дилеры навязывают машины с дополнительными опциями, обосновывая это временем ожидания авто с завода. Операционный директор «Авилона» Гуляев подтвердил, что срок может доходить до 1,5 месяца.

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