Юрист Подшивалов дал совет автолюбителям по возврату денег за навязанные услуги

Москва, 17 сентября. Дилеры, пользуясь постковидным дефицитом автомобилей, стали навязывать дополнительные услуги. Как вернуть законные деньги в случае такого обмана, рассказал юрист Андрей Подшивалов.

Наценка в некоторых случаях может превышать 100-150%. Для начала юрист посоветовал разобраться, какой тип оборудования недобросовестный дилер вам навязал — съемное или внесенное в конструкцию авто.

К первому типу могут относиться коврики или сетки. Их возврат не составит трудностей. Согласно закону о правах потребителей, такое оборудование можно вернуть в течение 14 дней. Если же все закончилось покупкой автомобиля с ненужной встроенной сигнализацией, то тут стоит обратиться в ГИБДД.

По словам Подшивалова, подобные изменения должны регламентироваться законом, однако в автосалонах таким не занимаются, поэтому при постановке автомобиля на учет все незафиксированные законом изменения должны демонтироваться салоном, а деньги за услугу обязательно вернут.

«Тут все немного сложнее, чем в первом случае и, возможно, придется судиться, но в итоге правда будет на вашей стороне», — добавил специалист «Известиям».

Как правило, дилеры навязывают машины с дополнительными опциями, обосновывая это временем ожидания авто с завода. Операционный директор «Авилона» Гуляев подтвердил, что срок может доходить до 1,5 месяца.