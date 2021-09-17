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Голосование на выборах в ГД стартовало на Урале и в Пермском крае
Политика
Голосование на выборах в ГД стартовало на Урале и в Пермском крае
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 17 сентября. Жители Башкирии, Уральского федерального округа, Оренбургской области и Пермского края собираются на участках для голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

В этих регионах начался первый день голосования парламентских выборов. Граждане имеют возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать три дня в связи с пандемией коронавируса.

Избиратели смогут отметить своего фаворита в бюллетенях с перечнем кандидатов. Результаты голосования будут подведены утром 20 сентября.

Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21:00.

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