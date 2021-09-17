Полпред президента Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите

Чита, 17 сентября. Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев проголосовал за кандидата в депутаты Государственной думы VIII созыва на избирательном участке №142 в Чите.

Трутнев в компании губернатора края Александра Осипова отдал свой голос за одного из кандидатов в здании музыкальной школы для детей, которая расположена на улице Журавлева.

Полпред 16 сентября прилетел в Забайкалье в рамках рабочего визита. Юрий Трутнев посетил город Шилка, который летомпострадал от паводков. Он также провел совещание по устранению последствий этого стихийного происшествия в крае и конференцию по трехлетним итогам перехода Забайкалья в ДФО.

Губернатор Колымы Сергей Носов ранее проголосовал за кандидата в депутаты Государственной думы VIII созыва. Он был первым среди глав регионов России кто принял участие в голосовании.