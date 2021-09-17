Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 06:26
06:09
Ростовская и Новосибирская области стали лидерами по обманам с ОСАГО
06:04
Юрист Подшивалов дал совет автолюбителям по возврату денег за навязанные услуги
06:00
Политика
Голосование на выборах в ГД стартовало на Урале и в Пермском крае
06:00
Общество
Педиатр Мария Ревнова посоветовала, что делать перед прививкой от гриппа ребенку
05:46
Политика
Полпред президента Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите
05:43
Политика
Губернатор Амурской области Орлов с женой проголосовали на выборах
05:36
Политика
Избирательные участки открылись во всех регионах Сибири
05:20
Общество
Эпидемиолог Сопрун перечислила важные прививки для взрослых
05:14
Политика
Контролировать голосование на выборах будут 250 тыс. обученных наблюдателей
05:00
Политика
Избирательные участки открыли двери для жителей Омской области
Все новости

Губернатор Амурской области Орлов с женой проголосовали на выборах
Политика
Губернатор Амурской области Орлов с женой проголосовали на выборах
amurobl.ru

Благовещенск, 17 сентября. Губернатор Амурской области Василий Орлов с супругой посетили избирательный участок в школе №5 в Благовещенске. Он проголосовал на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва.

Заодно Орлов посмотрел, как на месте соблюдаются санитарные нормы. По его словам, комиссия учла опыт прошлых выборов и исправила недочеты, об этом политик сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«На входе всем избирателям измеряют температуру, выдаются средства индивидуальной защиты», — отметил глава региона.

Всего в регионе в пятницу в 02.00 мск открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных. Голосование продлится три дня — с 17 по 19 число, утром 20 сентября будут подводиться итоги. Первым среди глав российских регионов отдал свой голос губернатор Магаданской области Сергей Носов, посетивший участок в Магадане сразу после открытия ранним утром.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Губернатор Амурской области Орлов с женой проголосовали на выборах
выборы госдума голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru