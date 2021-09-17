Губернатор Амурской области Орлов с женой проголосовали на выборах

Благовещенск, 17 сентября. Губернатор Амурской области Василий Орлов с супругой посетили избирательный участок в школе №5 в Благовещенске. Он проголосовал на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва.

Заодно Орлов посмотрел, как на месте соблюдаются санитарные нормы. По его словам, комиссия учла опыт прошлых выборов и исправила недочеты, об этом политик сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«На входе всем избирателям измеряют температуру, выдаются средства индивидуальной защиты», — отметил глава региона.

Всего в регионе в пятницу в 02.00 мск открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных. Голосование продлится три дня — с 17 по 19 число, утром 20 сентября будут подводиться итоги. Первым среди глав российских регионов отдал свой голос губернатор Магаданской области Сергей Носов, посетивший участок в Магадане сразу после открытия ранним утром.