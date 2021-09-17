Избирательные участки открылись во всех регионах Сибири

Новосибирск, 17 сентября. В десяти регионах Сибири открыли избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы VIII созыва.

Двери избирательных участков открылись в 8:00 по местному времени (4:00 по мск). В Иркутской области голосование началось в 3:00 по мск, в Омской области — в 5:00 по мск.

Помимо выборов депутатов Госдумы, жители Иркутской области также изберут кандидатов в региональное законодательное собрание по трем округам и 90 муниципальных кампаний. Всего свои голоса смогут отдать 1 848 932 человека. На 860 участках будет вестись видеонаблюдение, на остальных установлены видеорегистраторы.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Госдуму. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Голосование будет идти три дня. Это сделано во избежания большого количества человек, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.