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Контролировать голосование на выборах будут 250 тыс. обученных наблюдателей
Политика
Контролировать голосование на выборах будут 250 тыс. обученных наблюдателей
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 17 сентября. К выборам депутатов в Госдуму было обучено 250 000 наблюдателей, 100 000 из них будут направлены на участки от региональных ОП.

Процесс подготовки происходил при поддержке Общественной палаты (ОП) России, ОП субъектов Федерации и ассоциации «Независимый общественный мониторинг», информируют «Ведомости».

Обученные наблюдатели будут фиксировать нарушения во время голосования и информировать о них ситуационный центр при помощи приложения для смартфона «Мобильный наблюдатель». ОП регионов будут распределять наблюдателей и направлять людей на участки, а также принимать заявки на участие в видеонаблюдении за выборами из специальных центров, которые созданы в каждом субъекте Федерации. Об том рассказал председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Избирательная кампания получилась жаркой, интересной и конкурентной, недавно заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, за внешней видимостью спокойствия скрывается накал и жесткая борьба между кандидатами.

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