Избирательные участки открыли двери для жителей Омской области

Москва, 17 сентября. Жители Омской области начали голосовать на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Утром 20 сентября будут подведены итоги голосования, которое продлится три дня в соответствии с законодательством Российской Федерации: в июле 2020 года приняли закон, согласно которому голосование может растянуться на несколько дней, но не больше трех. Такое решение должно помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Жители Омской области, для которых избирательные участки уже распахнули свои двери, могут поставить отметку напротив имени кандидата еще и дистанционно, в онлайн-режиме прямо из дома. Участки будут работать три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Запрет на публикацию данных об итогах голосования уже вступил в силу с 17 сентября. Ограничение продлится вплоть до завершения процесса, до 21.00 по московскому времени.