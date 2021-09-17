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Тина Кароль рассказала, что у нее был роман сразу с двумя мужчинами
Шоу-бизнес
Тина Кароль рассказала, что у нее был роман сразу с двумя мужчинами
wikipedia.org  /  Вадим Чуприна / CC BY-SA 4.0

Киев, 17 сентября. Певица Тина Кароль ответила на вопросы в рубрике «Было/ Не было». На видео она раскрыла многие подробности о себе и рассказала, что у нее однажды был роман с двумя мужчинами.

Украинская поп-исполнительница дала эксклюзивное интервью для своих подписчиков на Patreon. В нем она коротко ответила на ряд вопросов, касающихся ее личной жизни.

«Я не купалась голой в океане, но надо исправить это упущение», — рассказала певица.

На вопрос о вождении автомобиля она ответила отрицательно. Однако считает, что ей все же нужно доучиться и сесть за руль.

«А если они посмотрят? Было», — ответила Тина, когда у нее поинтересовались относительно романа с двумя мужчинами.

Один из фанатов спросил, нарушала ли музыкантка закон. Она сказала, что да, но очень аккуратно.

«Я боюсь забыть слова на сцене. Это постоянно со мной происходит. Не знаю, как с этим бороться. Я могу десять лет петь песню и забыть слова», — отметила Кароль.

Ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» Катя Колисниченко объяснила, почему не торопится удалять семейные фото после расставания с мужем Алексеем Солодовниковым.

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