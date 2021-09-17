Аналитик Скачко: журналист на Украине — смертельная профессия

Москва, 17 сентября. Человек, ведущий журналистскую деятельность на Украине, подвергает себя смертельной опасности. Об этом заявил политический аналитик Владимир Скачко.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил годовщину убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Он описал, насколько безопасно сейчас работать людям в этой сфере при современной политике официального Киева.

«Это смертельная профессия. Человек, который выступает и так ведет себя (критикует власть. Прим. ред.) однозначно подвергает себя риску не просто репрессиям, а даже смерти. И это нужно признать», — отметил Скачко.

Он добавил, что смерть его коллеги Олеси Бузины приостановила истребление независимых журналистов, поскольку это событие вызвало широкий резонанс. Однако в будущем возможно, что появится новая жертва, связанная с вероятными осенними бунтами на Украине.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что нынешние украинские нацисты не готовы признать свои взгляды, в отличие от тех, что устроили Вторую мировую войну.