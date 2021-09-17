Избирательные участки заработали на всем Дальнем Востоке

Омск, 17 сентября. Избирательные участки для выборов депутатов в Государственную думу VIII созыва открылись во всех регионах Дальнего Востока.

Участки для голосования в самом западном регионе Дальнего Востока — Республике Бурятия, открылись в 08:00 по местному времени (03:00 по мск). Всего там заработали 813 постоянных и 13 временных участков. Информацию об этом сообщили в республиканском избиркоме. В Бурятии на посты депутатов Государственной думы выдвинуты десять кандидатов.

В России с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение трех дней. Такое решение было принято для избежания скопления большого количества людей, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.