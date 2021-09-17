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Гол англичанина Анджорина принес «Локомотиву» ничью в еврокубковом матче
Спорт
Гол англичанина Анджорина принес «Локомотиву» ничью в еврокубковом матче
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 17 сентября. Гол английского полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Фаустино Анджорина на 89-й минуте матча спас команду от поражения французскому «Марселю».

Игра проходила в Москве в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена». Счет в матче был открыт на 59-й минуте матча. Турок Дженгиз Ундер успешно реализовал пенальти в ворота Гильерме, однако затем хозяева сравняли. Таким образом, матч завершился вничью со счетом 1:1. Для «Локомотива» эта игра в еврокубках стала 12-й подряд, в которой российский клуб не может победить.

Французский «Марсель» остался без своих болельщиков в игре с «Локомотивом» в Москве. Фанаты команды не смогли приехать в российскую столицу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа. По решению Роспотребнадзора, игру смогли посетить около 8 тысяч зрителей.

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футбол локомотив лига европы
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