Гол англичанина Анджорина принес «Локомотиву» ничью в еврокубковом матче

Москва, 17 сентября. Гол английского полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Фаустино Анджорина на 89-й минуте матча спас команду от поражения французскому «Марселю».

Игра проходила в Москве в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена». Счет в матче был открыт на 59-й минуте матча. Турок Дженгиз Ундер успешно реализовал пенальти в ворота Гильерме, однако затем хозяева сравняли. Таким образом, матч завершился вничью со счетом 1:1. Для «Локомотива» эта игра в еврокубках стала 12-й подряд, в которой российский клуб не может победить.

Французский «Марсель» остался без своих болельщиков в игре с «Локомотивом» в Москве. Фанаты команды не смогли приехать в российскую столицу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа. По решению Роспотребнадзора, игру смогли посетить около 8 тысяч зрителей.