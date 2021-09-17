Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Туве

Кызыл, 17 сентября. Жители Республики Тыва начали голосовать на выборах в Государственную думу. Для нижней палаты Федерального собрания это будет VIII созыв.

Процесс голосования продлится с 17 по 19 сентября. Итоги выборов подведут утром 20 сентября. Решение о трехдневном голосовании было принято с целью обезопасить здоровье россиян в период пандемии.

Кроме жителей Тувы, отдавать свои голоса за кандидатов в Государственную думу начали в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Хакасии.

Выборы в Госдуму в России проходят три дня: с 17 по 19 сентября включительно. Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21 час.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила, что члены избирательных комиссий будут получать необходимую политическую поддержку на предстоящих выборах. Нечистые на руку чиновники будут пытаться оказывать давление и провоцировать, однако таких «мерзавцев» надо гнать подальше, заявила глава ЦИК.