Избирательные участки открылись в Кемеровской области и Хакасии

Москва, 17 сентября. Жители Кемеровской области и Хакасии начали голосовать на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября, чтобы избежать большого количества людей на избирательных участках. Такое решение было принято для здоровья россиян в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Жители Кемеровской области и Хакасии поставят отметки в бюллетенях за выбранных кандидатов в Государственную думу. Итоги голосования будут объявлены утром в понедельник, 20 сентября.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы различных уровней. Помимо депутатов Госдумы, жители страны изберут глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

В некоторых регионах будет функционировать электронное голосование. Также россияне смогут отдать свой голос из дома, пригласив представителя с урной. Избирательные участки будут открыты три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.