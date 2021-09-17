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Глава ЦБ указала на влияние скорости вакцинации на экономику России
Экономика
Глава ЦБ указала на влияние скорости вакцинации на экономику России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 сентября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что высокие темпы вакцинации позитивно влияют на экономический рост в России.

Тем не менее, глава ЦБ считает текущий уровень вакцинации в стране недостаточным с точки зрения защиты здоровья, родных, близких и круга общения человекка. Кроме того, Набиуллина отметила экономические эффекты от прививочной компании. Чем выше уровень вакцинации, тем он лучше для экономического роста, уточнила в интервью РБК глава Центробанка.

«Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов», — сообщила Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что отсутствие локдаунов повышает уверенность инвесторов. Таким образом вакцинация косвенно влияет на инвестиционную активность, подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более половины взрослого населения страны будут привиты от коронавируса через два месяца. Пока в России двумя компонентами вакцины привились более 39 млн человек.

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