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ОП обсудит распространение недостоверной информации о выборах 18 сентября

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 03:42
Политика
ОП обсудит распространение недостоверной информации о выборах 18 сентября
Невские Новости

Москва, 17 сентября. Вопрос противодействия распространению фейковой информации о выборах депутатов в Госдуму будет поднят на утреннем брифинге 18 сентября.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в рамках открытия Ситуационного центра ОП РФ.

Сегодня вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов, который продлится до 21.00 по московскому времени 19 сентября. Он также включает в себя ограничение на распространение и размещение прогнозов, опросов, исследований и результатов, другой подобной информации о политическом процессе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, особенно в интернете.

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