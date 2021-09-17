ОП обсудит распространение недостоверной информации о выборах 18 сентября

Москва, 17 сентября. Вопрос противодействия распространению фейковой информации о выборах депутатов в Госдуму будет поднят на утреннем брифинге 18 сентября.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в рамках открытия Ситуационного центра ОП РФ.

Сегодня вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов, который продлится до 21.00 по московскому времени 19 сентября. Он также включает в себя ограничение на распространение и размещение прогнозов, опросов, исследований и результатов, другой подобной информации о политическом процессе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, особенно в интернете.