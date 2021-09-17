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Политолог Ищенко: Украина добьет собственную ГТС
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Политолог Ищенко: Украина добьет собственную ГТС

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 03:40
Политика
Политолог Ищенко: Украина добьет собственную ГТС
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 сентября. Если официальный Киев решит переориентировать свой газопровод на внутреннее потребление, то он окончательно его добьет. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования обсудил заявление главы Минэнерго Украины Германа Галущенко. Политик предупредил ЕС, что после запуска «Северного потока — 2» Киев, в случае слишком низких объемов поставок газа, оптимизирует свою газотранспортную систему для внутреннего потребления.

«Если они замкнутся в себе, то такая ГТС в принципе не нужна, огромная. Соответственно, через какое-то время придется ликвидировать ее лишние участки. После этого уже второй раз ее восстановить в принципе не удастся. То есть, если они пойдут по этому пути, то они ГТС добьют», — заявил Ищенко.

Он добавил, что, если бы сейчас был бы 1994 год, то он сказал бы, что это блеф, и власти так никогда не поступят. Однако с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной.

«Выяснилось, что даже более-менее квалифицированные кадры умудрялись принимать совершенно бредовые решения. Поэтому я не исключаю, что они могут попытаться реализовать все свои угрозы», — отметил эксперт.

Ранее Ищенко заявил, что борьба президента Украины Владимира Зеленского с его оппонентами может обернуться проблемами для обеих сторон.

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