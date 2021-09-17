Политолог Ищенко: Украина добьет собственную ГТС

Москва, 17 сентября. Если официальный Киев решит переориентировать свой газопровод на внутреннее потребление, то он окончательно его добьет. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования обсудил заявление главы Минэнерго Украины Германа Галущенко. Политик предупредил ЕС, что после запуска «Северного потока — 2» Киев, в случае слишком низких объемов поставок газа, оптимизирует свою газотранспортную систему для внутреннего потребления.

«Если они замкнутся в себе, то такая ГТС в принципе не нужна, огромная. Соответственно, через какое-то время придется ликвидировать ее лишние участки. После этого уже второй раз ее восстановить в принципе не удастся. То есть, если они пойдут по этому пути, то они ГТС добьют», — заявил Ищенко.

Он добавил, что, если бы сейчас был бы 1994 год, то он сказал бы, что это блеф, и власти так никогда не поступят. Однако с тех пор резко снизился уровень квалификации кадров, которые управляют Украиной.

«Выяснилось, что даже более-менее квалифицированные кадры умудрялись принимать совершенно бредовые решения. Поэтому я не исключаю, что они могут попытаться реализовать все свои угрозы», — отметил эксперт.

Ранее Ищенко заявил, что борьба президента Украины Владимира Зеленского с его оппонентами может обернуться проблемами для обеих сторон.