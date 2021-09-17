Избирательные участки открылись для жителей Иркутской области и Бурятии

Иркутск, 17 сентября. Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва начался в Иркутской области и Бурятии, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

Жители регионов смогут посетить участок и поставить отметку в бюллетенях со списками кандидатов до 20:00 по местному времени. Также можно проголосовать за любого представленного кандидата из дома, в дистанционном формате.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Закон о многодневной процедуре был принят в июле 2020 года, когда стал актуальным вопрос о распространении новой коронавирусной инфекции среди россиян в людных местах. Согласно законодательству, голосование не может длиться дольше трех дней.

Россияне выберут депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Всего за выборами будут наблюдать 250 тысяч специально обученных наблюдателей, на избирательных участках установлены более 50 тысяч камер.