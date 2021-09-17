Читатели Nikkan Gendai восхитились российскими фигуристками

Токио, 17 сентября. Российские фигуристки, претендующие на участие в зимней Олимпиаде в Пекине, продемонстрировали свои новые программы, чем восхитили жителей Японии.

Издание Nikkan Gendai опубликовало материал, в котором обсуждает сильные стороны спортсменок из России. Читатели также высказали свое мнение.

«Если говорить честно, то мне кажется, что у Кихиры (японской фигуристки. — Прим. ред.) шансов на медаль при столь сильном российском составе нет. Ну может быть, при удачном раскладе она сможет как-то взять бронзовую медаль», — отметил yas.

Пользователь pap отметил высокий уровень фигуристок из России. По сути, демонстрация программ спортсменок превратилась в спор между основными претендентками на главные награды Олимпиады.

«Да, особых шансов против россиянок у нашей Кихиры нет. Ну ничего, все равно будем за нее болеть!» — подчеркнул dbk.

Читатель nds считает, что догнать российских спортсменок нереально. Победа не светит не только Японии, но и другим государствам.

Ранее российские спортсмены, участвовавшие в Паралимпиаде, в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» рассказали о своем трудном пути к успеху.