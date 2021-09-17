Вашингтон, 17 сентября. Окончание строительства «Северного потока — 2» было неизбежным. Украина, несмотря на свою антироссийскую политику, все больше зависит от Москвы. Об этом пишет издание Forbes.

Пока реализовывался проект «СП-2», Кремль подвергался постоянным политическим и экономическим атакам. Однако газопровод будет достроен и это свершившийся факт. США утверждали, что из-за этого Европа попадет в энергетическую зависимость от Кремля, но на самом деле лишь пытались продавить свой сланцевый газ.

«Односторонние санкции США стали ярким примером переоценки Вашингтоном своих сил. Они показали, что компании, занимающиеся вполне законным бизнесом, который не нравится Вашингтону по политическим причинам, могут в любой момент подвергнуться самовольным нападкам с его стороны», — написал адвокат из фирмы «Амстердам и партнеры» Роберт Амстердам.

Больше всех «Северного потока — 2» опасается Украина, которая теряет деньги на своем транзите. Однако Вашингтон и Берлин пообещали помочь ей с зеленой энергетикой. Киев заявил, что к 2035 году 25% энергии будет производить через возобновляемые источники.

«Это нереально с учетом того, что ветровая и солнечная энергия составляют ничтожно малую долю в сегодняшнем энергетическом балансе этой страны», — пишет автор материала Кен Силверстайн.

Сейчас Украина имеет третьи по величине запасы газа в Европе. Однако из-за политической ситуации инвесторы не желают вкладывать средства в страну. В результате Киев не занимается разработкой собственных газовых месторождений, а потому еще больше зависит от Москвы.

«Украина боится, что «Газпром» посреди зимы снова закрутит вентиль, потому что альтернативный газопровод в Западную Европу построен. А еще она боится лишиться платы за газовый транзит на сумму два миллиарда долларов в год», — говорит Амстердам.

США должны смириться с «СП-2» и должны сотрудничать с Россией дипломатически. Если вводить санкции и понапрасну угрожать Кремлю, то можно только усугубить ситуацию.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что рост мировых цен на газ может оказать влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».