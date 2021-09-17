Запрет на публикацию данных об итогах голосования вступил в силу в России

Москва, 17 сентября. Запрет на публикацию данных об итогах голосования и о результатах выборов вступил в силу с 17 сентября и продлится до 21.00 по московскому времени 19 сентября.

Запрет предусматривает размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, особенно в интернете, подчеркнули в Центральной избирательной комиссии.

Действует запрет и на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов. Он охватывает промежуток с 14 сентября и до окончания голосования.

Голосование в этом году на думских и иных выборах продлится три дня, подведение итогов назначено на утро 20 сентября. Такие меры приняты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции в местах больших скоплений людей на избирательных участках. Известно, что губернатор Магаданской области Сергей Носов уже отдал первым среди россиян свой голос за кандидата.