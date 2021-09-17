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Выборы в Госдуму начались в Якутии, Амурской области и Забайкальском крае

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 02:00
Политика
Выборы в Госдуму начались в Якутии, Амурской области и Забайкальском крае
wikipedia.org  /  Степанов Слава / CC BY 4.0

Москва, 17 сентября. Жители Амурской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) начали голосовать на выборах в Государственную думу. Участки открылись в 8:00 по местному времени.

Россияне смогут отдать свои голоса за кандидатов из списка 17-19 сентября. Результаты будут известны утром 20 сентября. Проживающие в Чите, Якутске, Благовещенске, Нерюнгри и других населенных пунктах уже начали прибывать на свои избирательные участки.

Трехдневное голосование в России ввели, чтобы пресечь распространение коронавируса в период непростой эпидемиологической обстановки. Также в некоторых регионах проголосовать можно в электронном формате.

Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21 час — последними проголосуют жители самого западного региона — Калининградской области.

Кроме того, в труднодоступных и удаленных районах, на судах и на полярных станциях с 29 августа до 16 сентября прошло досрочное голосование за депутатов Госдумы. Подробнее об избирательной кампании 2021 года — в материале ФАН.

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