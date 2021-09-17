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Агитационная кампания на выборах в Госдуму подошла к концу
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Агитационная кампания на выборах в Госдуму подошла к концу
Политика
Агитационная кампания на выборах в Госдуму подошла к концу
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 17 сентября. Агитационная кампания для кандидатов и партий на выборах в Госдуму завершилась в пятницу.

Согласно календарному плану ЦИК, для партий агитационный период начинается со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов и заканчивается в 00.00 по местному времени 17 сентября 2020 года. Для кандидата это период длится с момента представления в ЦИК РФ федерального списка кандидатов и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Агитационный период самовыдвиженца на выборах в Государственную думу начинается со дня предоставления в окружной избирком заявления о согласии баллотироваться. Заканчивается этот период также в 00:00 по местному времени 17 сентября 2021 года.

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла спокойно, без крупных нарушений. Об этом она сообщила в рамках заседания в Центризбиркоме, посвященного началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

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