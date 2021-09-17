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Губернатор Колымы Носов первый среди глав регионов проголосовал на выборах
Политика
Губернатор Колымы Носов первый среди глав регионов проголосовал на выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Магадан, 17 сентября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил избирательный участок № 8 в Центре культуры в Магадане и первый среди глав российских регионов проголосовал на выборах.

Носов приехал на участок почти сразу после открытия: в 08:30 по местному времени, информировали в пресс-службе аппарата губернатора Колымы по данным ТАСС.

Ранее региональные избиркомы сообщали, что участки во время выборов депутатов Государственной думы VIII созыва будут работать до 20:00 по местному времени. В одном часовом поясе с Колымой находится только Сахалинская область. На час раньше просыпается Камчатский край, однако главы этих регионов отдадут свой голос кандидатам только 19 числа, в последний день недели и голосования, накануне подведения итогов 20 сентября.

Голосование проходит с соблюдением эпидемиологических требований. Известно, что всем гражданам будут измерять температуру, раздавать защитные маски.

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