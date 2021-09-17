Памфилова: избирательная кампания в России жаркая и сложная

Москва, 17 сентября. У избирателей будет очень широкий выбор. Избирательная кампания получилась жаркой, интересной и конкурентной, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

При этом внешне избирательная кампания в России проходит спокойно, но это видимость. На самом деле ощущается накал, подчеркнула Памфилова по данным РИА Новости.

«Внешне, казалось бы, кампания, спокойная, но на самом деле очень широко идёт агитация, конкуренция между нашими кандидатами», — заявила она.

ЦИК просмотрел количество агитационных материалов, которое поступило от всех 14 партий, участвующих в выборах в Госдуму.

«Это рекорд, вдвое больше, чем на кампании по выборам президента», — констатировала председатель.

Некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней, отметила глава ЦИК.

Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов, также в эти дни состоятся муниципальные выборы. Голосование продлится три дня, чтобы снизить опасность заражения коронавирусной инфекцией во время большого скопления людей.