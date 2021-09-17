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Политолог Ищенко объяснил, почему Киев вряд ли прекратит транзит газа в ЕС
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Киев вряд ли прекратит транзит газа в ЕС
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 17 сентября. Украина боится, что после 2024 года она лишится транзита газа, а потому заранее начала шантажировать Евросоюз прекращением поставок. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что Киев находится в безопасности, пока действует нынешний контракт с «Газпромом». Однако спустя три года ситуация может кардинально измениться, а потому правительство ищет способы оставить свою ГТС актуальной.

«Они зря пугают Европу тем, что они переориентируют ГТС на внутреннее потребление. Во-первых, мягко говоря, это невозможно. Все равно надо, чтобы через нее какой-то газ шел. Там только технологического газа должно быть порядка от пяти до десяти млрд кубов, в зависимости от того, считать ли вместе с газохранилищами или только то, что необходимо для поддержания давления в трубе», — отметил эксперт.

Он добавил, что если транзита не будет, то Украине придется покупать газ, чтобы обеспечить ГТС необходимым давлением. Подобные расходы были бы незначительными для Берлина или Москвы, но для Киева это существенные траты.

Ранее эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, получится ли у Украины заработать на скачке цен газа в Европе.

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украина газ транзит ищенко
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