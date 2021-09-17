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Жители Сахалина начали голосование на выборах в Госдуму
Политика
Жители Сахалина начали голосование на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Южно-Сахалинск, 17 сентября. Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы стартовал на Сахалине, открылись избирательные участки.

Жители региона смогут отдать свои голоса за кандидатов с 17 по 19 сентября. Уже 20 сентября будут подведены итоги, перед этим местным жителям нужно будет посетить избирательный участок, либо сделать выбор в формате электронного голосования из дома.

Досрочное голосование было доступно с 3 сентября. Процедура продлится три дня, как предполагает российское законодательство. Согласно принятому в июле 2020 года закону, голосование может длиться несколько дней, но никак не больше трех. Такие изменения были приняты на фоне пандемии и сопутствующих ей рисков для здоровья избирателей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал находящихся за границей россиян тоже принять участие в политическом процессе дистанционно. Такой метод является надежным и безопасным, успокоил министр граждан.

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