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Ключ шифрования для электронного голосования разделили в ЦИК
Политика
Ключ шифрования для электронного голосования разделили в ЦИК
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 сентября. Международные наблюдатели от СНГ проследили за разделением ключа шифрования для электронного голосования в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Процедура разделения ключа шифрования для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошла в ЦИК в четверг, 16 сентября, в присутствии наблюдателей от СНГ. Ключ, по решению территориальной избирательной комиссии (ТИК) онлайн-голосования, разделен на восемь частей.

Они записаны на защищенные флеш-накопители, которые подписаны держателями и запечатаны в отдельные сейф-пакеты. Ключи получили ЦИК, Общественная палата России, Минцифры РФ, ТИК ДЭГ и четыре парламентских политических партии. Для расшифровки итогов голосования в воскресенье, 19 сентября, хватит пяти частей.

Само голосование начнется в 08:00 в пятницу, 17 сентября, и завершится в 20:00 в воскресенье, 19 сентября. На федеральной платформе смогут проголосовать граждане в Севастополе, Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. В Москве ДЭГ проведут на собственной платформе.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что более 2,6 миллиона избирателей отдадут свои голоса на предстоящих выборах в онлайн-режиме. По ее словам, граждане, подавшие заявление об участии в дистанционном электронном голосовании, будут исключены из списков на своих традиционных выборных участках.

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цик электронное голосование ДЭГ
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