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Неустановленные лица проникли в здание саратовского ТИК

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 23:30
Политика
Неустановленные лица проникли в здание саратовского ТИК
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Саратов, 16 сентября. Несколько человек ворвались в здание саратовской администрации, где располагается территориальная избирательная комиссия (ТИК) для предстоящих выборов.

Сотрудники администрации Заводского района Саратова вызвали правоохранителей. Уточняется, что проникновение было совершено вечером, когда работники закончили смену, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Несколько неизвестных человек проникли на первый этаж, не предъявив документы, об их намерениях нам неизвестно. <...> Вызвана полиция», — сообщил глава администрации района Максим Сиденко.

Исходя из записей камер видеонаблюдения, «были нанесены удары по рукам». По словам Сиденко, проникновение могло быть вызвано стремлением злоумышленников дискредитировать предстоящее голосование в Государственную думу.

Сотрудникам избирательных комиссий на выборах будут оказывать психологическую поддержку в связи с ожидаемыми провокациями. Об этом ранее сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

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