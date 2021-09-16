ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений

Москва, 16 сентября. Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла спокойно, без крупных нарушений, заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

Об этом она сообщила в рамках заседания в Центризбиркоме, посвященного началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила, что члены избирательных комиссий будут получать необходимую политическую поддержку на предстоящих выборах. Нечистые на руку чиновники будут пытаться оказывать давление и провоцировать, однако таких «мерзавцев» надо гнать подальше, заявила глава ЦИК. Также она посоветовала не терпеть и звонить на специально созданную горячую линию поддержки.