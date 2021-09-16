Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 00:21
00:05
Общество
Антидепрессанты могут стать причиной сухости глаз и двоения зрения
00:02
Общество
Рынок автомобилей на абхазских номерах в России могут ждать потрясения
00:00
Политика
Жители Сахалина начали голосование на выборах в Госдуму
23:32
Политика
Ключ шифрования для электронного голосования разделили в ЦИК
23:30
Политика
Неустановленные лица проникли в здание саратовского ТИК
23:25
Политика
ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений
23:16
Весь мир
Банды Бразилии устроили войну на улицах Рио
23:16
Общество
Как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю
23:08
Весь мир
Таможенники французского аэропорта перехватили нелегальную партию биоматериала из ЦАР
23:03
Политика
Первый день голосования на выборах в Госдуму стартовал в Чукотском АО
Все новости

ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений
Политика
ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 16 сентября. Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла спокойно, без крупных нарушений, заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

Об этом она сообщила в рамках заседания в Центризбиркоме, посвященного началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила, что члены избирательных комиссий будут получать необходимую политическую поддержку на предстоящих выборах. Нечистые на руку чиновники будут пытаться оказывать давление и провоцировать, однако таких «мерзавцев» надо гнать подальше, заявила глава ЦИК. Также она посоветовала не терпеть и звонить на специально созданную горячую линию поддержки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений
выборы госдума кампания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru