Банги, 16 сентября. Французские таможенники изъяли крупную партию человеческих органов в аэропорту Орли. Об этом сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

«История знает немало примеров, когда европейцы использовали африканцев в качестве подопытных крыс, — трудно подсчитать людей, ставших жертвами ужасных экспериментов», — подчеркивают сотрудники центральноафриканского издания.

В 90-х годах прошлого века жители Нигерии стали подопытными в испытании препарата Pfizer Trovan. Американские медики выясняли отличия между новым лекарством и цефтриаксоном. В результате тестов погибло 11 детей. Позже выяснилось, что им ввели дозу, превышающую норму в несколько раз.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире проводится около 10 000 незаконных операций по пересадке органов и тканей. Донорские образцы из Африки особо привлекательны для европейцев ввиду того, что части тел жителей Черного континента на теневом рынке стоят на 30% дешевле, чем в легальном секторе.

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Власти и медийные лица региона уже призывали международные организации обратить внимание на проблему.

«Это не провокация, это откровенный расизм. Африка не лаборатория Европы, африканцы — не лабораторные крысы», — сказал центральноафриканский государственный деятель Жан-Люк Мандаба.

Помимо преступлений в сфере незаконной трансплантации органов, Франция положила глаз на залежи радиоактивных металлов, располагающихся на Черном континенте. Подробно о ядерном рынке Парижа можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.