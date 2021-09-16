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Первый день голосования на выборах в Госдуму стартовал в Чукотском АО
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Первый день голосования на выборах в Госдуму стартовал в Чукотском АО
Политика
Первый день голосования на выборах в Госдуму стартовал в Чукотском АО
ФБА «Экономика сегодня»

Анадырь, 16 сентября. Жители Чукотского автономного округа начинают голосование за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва.

Также голосование пройдет и в других кампаниях. Об этом стало известно от регионального Избиркома.

Свой голос за понравившегося кандидата можно будет отдать в период с 17 по 19 сентября. Граждане будут голосовать по двум одномандатным избирательным округам и поставят галочки в бюллетенях, где числятся партийные списки.

Также в Чукотском АО состоятся досрочные выборы депутата Законодательного собрания региона. Жители поучаствуют и в других кампаниях, где выберут членов муниципальных и местных советов, глав районов и других представителей власти.

Ранее, 3 сентября прошло досрочное голосование на выборах в ГД для жителей отдаленных и труднодоступных районов. Предварительно, результаты голосования будут известны 20 сентября.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК открыл видеостену, которая будет транслировать ход голосования по всей России. Всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.

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