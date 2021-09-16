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Первый день голосования на выборах в Госдуму начался на Камчатке

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 23:26
Политика
Первый день голосования на выборах в Госдуму начался на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 16 сентября. Первый день голосования на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва стартовал в Камчатском крае.

Жители Камчатки смогут отдать голос за понравившегося кандидата 17-19 сентября. Они будут голосовать по двум одномандатным избирательным округам и поставят галки в бюллетенях с партийными списками. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

Граждане поучаствуют в прочих кампаниях и выберут глав районов, членов местных и муниципальных советов и других представителей власти. Итоги голосования станут известны 20 сентября. Еще 3 сентября началось досрочное голосование на выборах в Госдуму, в котором участвовали жители отдаленных районов.

Выборы в Госдуму в России проходят с 17 по 19 сентября включительно. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила об открытии видеостены, которая будет транслировать ход голосования по всей стране.

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