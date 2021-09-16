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Членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку во время выборов
Политика
Членам избиркомов будут оказывать психологическую поддержку во время выборов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 сентября. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила, что члены избирательных комиссий могут рассчитывать на помощь ЦИК во время выборов.

Памфилова посоветовала членам избирательных комиссий гнать «мерзавцев», которые попытаются давить на них во время выборов в Госдуму. Предстоящие выборы ознаменуются множеством провокаций, и на это власти уже выделили большие средства. Провокаторы будут пытаться получить незаслуженный результат на выборах, а потом «пихнут» членов избиркома «под камеры позора».

«Не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству», — сообщила она в телеграм-канале ЦИК.

В частности, членам комиссий будут оказывать психологическую поддержку на специальной горячей линии. Памфилова посоветовала немедленно звонить туда и обращаться за помощью, а также не верить подлецам и не поддаваться на манипулятивные методы. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал россиян, находящихся за границей, тоже принять участие в голосовании.

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