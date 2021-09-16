ФАН публикует фото с места ДТП под Калугой

Калуга, 16 сентября. Фото с места страшного ДТП в Калужской области публикует Федеральное агентство новостей. Авария произошла на трассе Медынь-Гусево-Гереево в Медынском районе.

В ДТП столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, где находились рабочие и КамАЗ. Жертвами трагедии стали три человека. Реанимация врачами скорой помощи не дала результатов. Информацию об этом сообщили в экстренных службах.

Кроме погибших, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Пять из них были доставлены в Износковскую центральную районную больницу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее смертельная авария произошла на юге Москвы. В ДТП столкнулись автомобили Lada Largus и Kia. По представительной информации, водитель Kia почувствовал себя плохо за рулем. Прибывшие на место врачи скорой помощи выяснили, что он погиб еще до столкновения.