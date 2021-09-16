Экстренный колл-центр «1320» зарегистрировал тысячи жалоб жителей ЦАР на миротворцев ООН

Банги, 16 сентября. Количество сообщений центральноафриканцев о бесчинствах сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) практически сравнялось с числом жалоб на радикалов. Об этом сообщило руководство горячей линии «1320».

Ранее командование Вооруженных сил ЦАР открыло специальный номер для передачи жизненно важной информации. Инициатива заключалась в том, что полученные сведения поспособствуют восстановлению мира и порядка в Центральноафриканской Республике.

Но после подведения промежуточных итогов и обработки данных выяснилось, что значительную часть правонарушений совершают миротворцы ООН. По информации сотрудников горячей линии, на совести «голубых касок» — невероятное количество разнообразных преступлений.

#NONaMINUSCA

La transparence est un instrument démocratique très important ! Il est grand temps de reconsidérer la position de l'ONU en #RCA. Même la #MINUSCA elle-même reconnaît que son contingent commet un grand nombre de crimes. pic.twitter.com/iUZchEdQOh — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) May 19, 2021

В списке достижений представителей МИНУСКА числятся смертельные аварии, изнасилования женщин и детей, контрабанда бриллиантов, намеренная дестабилизация обстановки и сотрудничество с радикальными формированиями. Кроме того, многие жители сообщили о регулярных случаях невмешательства и бегства миротворцев при нападении бандгрупп.

Также не раз появлялись новости о попытках подкупа центральноафриканцев, чтобы те давали ложные показания против российских инструкторов. Ответом на действия членов миссии ООН стали многочисленные акции протеста. Люди массово выходят на демонстрации и требуют виновников предстать перед судом, а после — покинуть страну.

Митинги под лозунгом STOP MINUSCA охватили всю ЦАР. Они прошли в Банги, Бриа, Босангоа, Мбаики и многих других городах. Граждане перекрывают дороги возле баз на въездах в населенные пункты, чтобы заблокировать движение грузовиков многопрофильной миссии.