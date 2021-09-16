Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 00:21
00:05
Общество
Антидепрессанты могут стать причиной сухости глаз и двоения зрения
00:02
Общество
Рынок автомобилей на абхазских номерах в России могут ждать потрясения
00:00
Политика
Жители Сахалина начали голосование на выборах в Госдуму
23:32
Политика
Ключ шифрования для электронного голосования разделили в ЦИК
23:30
Политика
Неустановленные лица проникли в здание саратовского ТИК
23:25
Политика
ЦИК: предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьезных нарушений
23:16
Весь мир
Банды Бразилии устроили войну на улицах Рио
23:16
Общество
Как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю
23:08
Весь мир
Таможенники французского аэропорта перехватили нелегальную партию биоматериала из ЦАР
23:03
Политика
Первый день голосования на выборах в Госдуму стартовал в Чукотском АО
Все новости

Француза из НПО «Врачи без границ» уличили в приобретении урана на границе ЦАР
Весь мир
Француза из НПО «Врачи без границ» уличили в приобретении урана на границе ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 16 сентября. В Центральноафриканской Республике обнаружили контрабандный поток урана из Демократической Республики Конго, сообщило издание Njoni Sango.

«Группа, состоящая из жителей ЦАР и ДРК, смогла продать партию тяжелого металла французу, работающему в неправительственной организации «Врачи без границ». По данным источников из силовых ведомств, в ближайшее время планируется очередная транспортировка радиоактивного груза. Через реку Убанги контрабанду хотят доставить в столицу Центральноафриканской Республики, после чего ее намереваются отправить в Камерун», — сообщили журналисты.

Это не первый случай, когда гражданин Франции оказывается замешан в теневом обороте ценных ресурсов. Елисейский дворец имеет повышенный интерес к африканским залежам урана.

Для этого Париж выстроил на континенте целую сеть преступного бизнеса, об устройстве которой можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.

Француза из НПО «Врачи без границ» уличили в приобретении урана на границе ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Француза из НПО «Врачи без границ» уличили в приобретении урана на границе ЦАР
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru