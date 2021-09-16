Француза из НПО «Врачи без границ» уличили в приобретении урана на границе ЦАР

Банги, 16 сентября. В Центральноафриканской Республике обнаружили контрабандный поток урана из Демократической Республики Конго, сообщило издание Njoni Sango.

«Группа, состоящая из жителей ЦАР и ДРК, смогла продать партию тяжелого металла французу, работающему в неправительственной организации «Врачи без границ». По данным источников из силовых ведомств, в ближайшее время планируется очередная транспортировка радиоактивного груза. Через реку Убанги контрабанду хотят доставить в столицу Центральноафриканской Республики, после чего ее намереваются отправить в Камерун», — сообщили журналисты.

Это не первый случай, когда гражданин Франции оказывается замешан в теневом обороте ценных ресурсов. Елисейский дворец имеет повышенный интерес к африканским залежам урана.

Для этого Париж выстроил на континенте целую сеть преступного бизнеса, об устройстве которой можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.