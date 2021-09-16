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Армия ЦАР конфисковала иностранное вооружение из укрытия боевиков в Боламбили
Весь мир
Армия ЦАР конфисковала иностранное вооружение из укрытия боевиков в Боламбили
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 16 сентября. Правительственные войска Центральноафриканской Республики (FACA) обнаружили тайник боевиков в деревне Боламбили. Радикалы обустроили объект в одном из домов населенного пункта.

В результате операции бойцы национальной армии конфисковали самодельные мины и иностранные ракетные комплексы, спрятанные под бельем и тряпками. Если с кустарной взрывчаткой все очевидно, то наличие у радикалов зарубежных гранатометов в очередной раз подтверждает, что миротворцы ООН продолжают поддерживать бандитов и поставляют им вооружение.

«Откуда у них такое снаряжение? Его ввоз в страну запрещен эмбарго Совета Безопасности ООН. Это все «голубые каски», они инициаторы заговоров в ЦАР. Вместо защиты граждан республики они идут против основополагающих ценностей Организации Объединенных Наций», — заявили жители деревни.

Ранее правительственные войска разгромили базу радикалов в Муан-Сидо. В лагере они обнаружили югославские противовоздушные ракеты, которые боевики выменяли у миротворцев ООН на алмазы и золото.

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