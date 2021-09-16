Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 22:50
22:43
Политика
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен придумала свой оборонительный союз
22:42
Весь мир
Миротворцы из Руанды помогли ЦАР и Мозамбику в борьбе с боевиками
22:38
Весь мир
Центральноафриканские журналисты поддержали российских инструкторов
22:30
Экономика
Конец истерики: чего ожидать на газовом рынке после рекордного ценового скачка
22:30
Общество
Реабилитологи и тренажеры без работы: почему бесплатные услуги не востребованы у петербуржцев
22:22
Политика
Постпред России при ЕС Чижов назвал условие для ускорения запуска «СП-2»
22:00
Общество
Публицист Кеворкян рассказал, почему США и ЕС игнорируют блокаду Крыма Украиной
21:39
Технологии
Космонавты начали устанавливать новый туалет в российском сегменте МКС
21:37
Весь мир
Неоколониальная политика Макрона спровоцировала антифранцузские настроения в ЦАР
21:32
Весь мир
«Мы не рабы»: ошибки стратегии Макрона привели Францию к провалу в ЦАР
Все новости

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен придумала свой оборонительный союз
Политика
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен придумала свой оборонительный союз
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 16 сентября. Евросоюз планирует создать собственную армию, чтобы не полагаться на Вашингтон в вопросах обороны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии обеспокоена падением афганского правительства под натиском «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Эта ситуация ставит жесткие вопросы перед НАТО и членами Евросоюза, передает «Царьград».

Урсула фон дер Ляйен призвала в ускоренных темпах развивать Европейский оборонительный союз, а также образовать новые подразделения. Она отметила, что ЕС потребуется сильная политическая воля, чтобы применять военные инструменты без содействия Вашингтона и Североатлантического альянса.

«Пора переходить на следующий уровень», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что задачей Европейского союза является обеспечение большей стабильности в регионе и за его пределами. Она добавила, что объединение должно участвовать не только в инициированных НАТО или ООН миссиях.

Ранее глава ЕК не исключила реформирование Шенгена из-за миграционных угроз. В рамках работы по Шенгену ЕК найдет новые способы реагирования на такие инциденты, чтобы обеспечить единство в защите внешних границ, подчеркнула политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен придумала свой оборонительный союз
оборона вашингтон еврокомиссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru