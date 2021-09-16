Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен придумала свой оборонительный союз

Брюссель, 16 сентября. Евросоюз планирует создать собственную армию, чтобы не полагаться на Вашингтон в вопросах обороны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии обеспокоена падением афганского правительства под натиском «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Эта ситуация ставит жесткие вопросы перед НАТО и членами Евросоюза, передает «Царьград».

Урсула фон дер Ляйен призвала в ускоренных темпах развивать Европейский оборонительный союз, а также образовать новые подразделения. Она отметила, что ЕС потребуется сильная политическая воля, чтобы применять военные инструменты без содействия Вашингтона и Североатлантического альянса.

«Пора переходить на следующий уровень», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что задачей Европейского союза является обеспечение большей стабильности в регионе и за его пределами. Она добавила, что объединение должно участвовать не только в инициированных НАТО или ООН миссиях.

Ранее глава ЕК не исключила реформирование Шенгена из-за миграционных угроз. В рамках работы по Шенгену ЕК найдет новые способы реагирования на такие инциденты, чтобы обеспечить единство в защите внешних границ, подчеркнула политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.